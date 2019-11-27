Агент Дибалы не стал говорить о будущем форварда в "Ювентусе"
Густаво Дибала, брат и агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, отказался отвечать о будущем его подопечного в итальянскому клубе.
"Он забил гол в матче с "Атлетико" и играл как настоящий гладиатор! Пауло рад, что "Ювентус" победил, а он сам провел отличный матч. Его будущее? Давайте поговорим о настоящем", - приводит слова Густаво Дибалы Tuttomercatoweb.
26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7