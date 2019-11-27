Агент Дибалы не стал говорить о будущем форварда в "Ювентусе"

Густаво Дибала, брат и агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, отказался отвечать о будущем его подопечного в итальянскому клубе.

"Он забил гол в матче с "Атлетико" и играл как настоящий гладиатор! Пауло рад, что "Ювентус" победил, а он сам провел отличный матч. Его будущее? Давайте поговорим о настоящем", - приводит слова Густаво Дибалы Tuttomercatoweb.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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