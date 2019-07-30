Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед"

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Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед"

Агент игрока "Ювентуса" Пауло Дибала прилетел в Англию для переговоров с представителями "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

На данной стадии сторонам необходимо согласовать условия личного контракта. В случае успешных переговоров Дибала отправится в "Манчестер Юнайтед", а вместо него в команду придет Ромелу Лукаку.

Туринский клуб готов отпустить игрока за 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист играл в 42 матчах, забив 10 голов и сделав 6 ассистов.

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