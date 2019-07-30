Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед"
Агент игрока "Ювентуса" Пауло Дибала прилетел в Англию для переговоров с представителями "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио.
На данной стадии сторонам необходимо согласовать условия личного контракта. В случае успешных переговоров Дибала отправится в "Манчестер Юнайтед", а вместо него в команду придет Ромелу Лукаку.
Туринский клуб готов отпустить игрока за 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист играл в 42 матчах, забив 10 голов и сделав 6 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16