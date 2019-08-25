Агент Дибалы рассказал, почему форвард не перешел в английский топ-клуб



Хорхе Антун, агент аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, опроверг информацию, что его клиент не перешел в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" из-за его требований по комиссионным в размере 15 миллионов евро.

"У меня были переговоры с англичанами. Но информация о 15 миллионов евро в качестве комиссионных является ложью. Все дело в том, что клубы не смогли договориться между собой", - цитирует Антуна Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Дибала мог перейти в "Манчестер Юнайтед" в обмен на форварда Ромелу Лукаку, но затем отказался от перехода. В итоге Лукаку перешел в "Интер".

В прошлом сезоне 25-летний Дибала за "Ювентус" провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом будет действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" стартовал с победы в новом сезоне Серии А. | http://soccernews.ru