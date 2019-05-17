Агент Дибалы: "С Роналду конкурировать невозможно"

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Агент Дибалы: "С Роналду конкурировать невозможно"

Густаво Дибала, агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, высоко оценивает шансы ухода своего брата из клуба.

"С большой долей вероятности он покинет клуб. Нынешняя ситуация не устраивает многих футболистов. Вне футбола с Роналду нет проблем, но они есть на поле. С ним невозможно конкурировать", - приводит слова агента Football Italia.

В нынешнем сезоне Дибала провел 40 матчей, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами.

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