Агент Дивеева оценил перспективы игрока в сборной России
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился эмоциями после дебюта своего клиента в составе сборной России.
Напомним, что 21-летний футболист полностью отыграл товарищеский матч с Молдовой (0:0).
"Игорь сыграл уверенно и спокойно, хотя внутренняя нервозность, конечно, была - всё-таки первая игра за основную сборную. В целом это не отразилось на качестве игры. В будущем он будет основным защитником сборной, в этом у меня вообще нет сомнений. Тренер пригласил его в сборную, доверил ему весь матч. Как минимум, он на него рассчитывает", - сказал агент.
Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года, сыграл 58 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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