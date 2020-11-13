Агент Дивеева оценил перспективы игрока в сборной России

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился эмоциями после дебюта своего клиента в составе сборной России.

Напомним, что 21-летний футболист полностью отыграл товарищеский матч с Молдовой (0:0).

"Игорь сыграл уверенно и спокойно, хотя внутренняя нервозность, конечно, была - всё-таки первая игра за основную сборную. В целом это не отразилось на качестве игры. В будущем он будет основным защитником сборной, в этом у меня вообще нет сомнений. Тренер пригласил его в сборную, доверил ему весь матч. Как минимум, он на него рассчитывает", - сказал агент.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года, сыграл 58 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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