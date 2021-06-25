Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе "Венеции"

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Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе "Венеции"

Фото сайт РПЛ

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, подтвердил, что на его клиента претендует "Венеция".

"Да, Игорь действительно интересен "Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было - переговоры по игроку не проводились. Всё пока на уровне слухов, но небеспочвенных", - сказал агент.

В минувшем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Ранее 21-летний футболист заявлял, что готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб.

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