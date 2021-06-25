Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе "Венеции"

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Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, подтвердил, что на его клиента претендует "Венеция".

"Да, Игорь действительно интересен "Венеции" и ряду других клубов. Но обращений из итальянской команды не было - переговоры по игроку не проводились. Всё пока на уровне слухов, но небеспочвенных", - сказал агент.

В минувшем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Ранее 21-летний футболист заявлял, что готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб.

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