Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе со стороны "Брентфорда" и "Кристал Пэлас"

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на слухи об интересе "Брентфорда" и "Кристал Пэлас" к его клиенту.

"Нужно проверять источники, у меня такой информации нет. Это обыкновенные слухи, официальных обращений не было", - приводит слова агента Sport24.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Дивеева два гола и два ассиста в 32 играх.

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