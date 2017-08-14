Агент Доган Эрджан: "Зенит" обратился с просьбой трудоустроить Жулиано и Дзюбу

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Агент Доган Эрджан: "Зенит" обратился с просьбой трудоустроить Жулиано и ДзюбуТурецкий агент Доган Эрджан рассказал о своем сотрудничестве с питерским "Зенитом".

"Из "Зенита" обратились за помощью в вопросе трудоустройства Жулиано и Артема Дзюбы, так как Манчини на них не рассчитывает. Изначально мы предложили Жулиано "Бешикташу", но в клубе ответили, что у них нет места для игрока. Спустя несколько дней появился вариант с "Фенербахче". Что касается "Трабзонспора", то с ними я вообще не встречался, разговор вели другие люди. Знаю, что они были готовы заплатить примерно 10 миллионов евро и бонусы, но игрок предпочел перейти в "Фенербахче", - цитирует Эрджана чемпионат.com.

Напомним, хавбек "Зенита" перебрался в "Бетис". | soccernews.ru

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