Агент Дольберга рассказал об интересе "Ромы" к своему клиенту

Йенс Стеффенсен, являющийся агентом форварда "Аякса" Каспера Дольберга, рассказал, что его клиент может стать игроком "Ромы".

"Рома" - прекрасный вариант. Серия А - замечательный турнир, очень конкурентоспособный, поэтому Каспер определённо будет заинтересован в переходе. Но на данный момент конкретного предложения нет. Каспер может остаться в "Аяксе" ещё на год, но это зависит от того, какие предложения ему поступят" - приводит слова агента Romanews.

Соглашение Дольберга с "Аяксом" действует до лета 2021 года.

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