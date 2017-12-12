Агент Доннаруммы намерен аннулировать контракт своего клиента с "Миланом"

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Агент Доннаруммы намерен аннулировать контракт своего клиента с "Миланом"Агент голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола намерен аннулировать контракт своего клиента с "россонери".

По информации Corriere della Sera, 18-летний вратарь с подачи своего представителя уже отправил соответствующее уведомление клубу, в котором он утверждает, что пострадал от психологического давления со стороны "красно-черных". Именно это, по словам перспективного футболиста, вынудило его этим летом не по собственному желанию подписать новое соглашение с "Миланом".

Напомним, "Милан" может обменяться игроками с "Барселоной". | soccernews.ru

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