Агент: "Дракслер хочет остаться в ПСЖ"

Агент немецкого полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера Рожер Виттман опроверг информацию о том, что его клиент может сменить клуб.

"ПСЖ обладает игроками топ-уровня в каждой линии. Юлиану нравится в клубе и он намерен и дальше оставаться его частью", - приводит слова Виттмана L’Équipe.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет "Барселона".

В минувшем сезоне 23-летний Дракслер провел за ПСЖ 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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