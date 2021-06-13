Агент Дрисси отреагировал на информацию о возможном обмене Себастьяна на одного из игроков "Ривер Плейт"
Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси/Автор неизвестен
Эрнан Берман, агент нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о том, что его клиента могут обменять в "Ривер Плейт" на одного из игроков аргентиского клуба Гонсало Монтиеля или Хулиана Альвареса.
"Это вранье. Таких разговоров не было", — приводит слова Бермана Sport24.ru
В минувшем сезоне 25-летний Дриусси провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Милан" намерен купить форварда "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Милан" может купить двух игроков "Реала"
-
Экс-защитник "Зенита" Гарай близок к возвращению в Ла Лигу
-
Руй Витория прилетел в Москву и сфотографировался с шарфом "Спартака"
-
Английский клуб заинтересован в Коутиньо
-
Джокович стал победителем Roland Garros и установил "вечный" рекорд
-
Австрия победила Северную Македонию в матче Евро-2020
-
Беллингем установил рекорд чемпионатов Европы
-
2
Российский топ-боксер завершил карьеру. Он был чемпионом мира
-
1
Моуринью ярко высказался о ситуации с Эриксеном
-
Агент Дрисси отреагировал на информацию о возможном обмене Себастьяна на одного из игроков "Ривер Плейт"
-
Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ
-
Англия впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы
-
"Атлетико" вступил в борьбу за Чалханоглу
-
Стерлинг прокомментировал победу над Хорватией в первом матче группового этапа Евро-2020
-
Мбаппе прокомментировал конфликт с Жиру
-
Стерлинг назван лучшим игроком матча Англия - Хорватия
-
"Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики"
-
Англия одолела Хорватию в матче группового этапа Евро-2020
-
Врач сборной Дании высказался о состоянии Эриксена
-
"Зенит" может обменять Дриусси на одного из лидеров "Ривер Плейта"