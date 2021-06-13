Агент Дрисси отреагировал на информацию о возможном обмене Себастьяна на одного из игроков "Ривер Плейт"

Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси/Автор неизвестен

Эрнан Берман, агент нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о том, что его клиента могут обменять в "Ривер Плейт" на одного из игроков аргентиского клуба Гонсало Монтиеля или Хулиана Альвареса.

"Это вранье. Таких разговоров не было", — приводит слова Бермана Sport24.ru

В минувшем сезоне 25-летний Дриусси провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.

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