Агент Дриусси объяснил резкое заявление аргентинца в адрес "Зенита"
Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, отреагировал на слова своего клиента о положении в питерском клубе.
Напомним, что аргентинец крайне недоволен тем, как его используют на поле, поэтому готов "в любом момент вернуться в "Ривер Плейт".
"Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в "Ривер Плейт", но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на "Зените", - заверил агент.
Контракт Дриусси с "Зенитом" истекает следующим летом и, вероятно, продлеваться не будет.
Не пропустите: Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси о возможном уходе из "Зенита". | http://soccernews.ru
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