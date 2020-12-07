Агент Дриусси объяснил резкое заявление аргентинца в адрес "Зенита"

Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, отреагировал на слова своего клиента о положении в питерском клубе.

Напомним, что аргентинец крайне недоволен тем, как его используют на поле, поэтому готов "в любом момент вернуться в "Ривер Плейт".

"Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в "Ривер Плейт", но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на "Зените", - заверил агент.

Контракт Дриусси с "Зенитом" истекает следующим летом и, вероятно, продлеваться не будет.

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