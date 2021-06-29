Агент Дриусси отреагировал на возможный переход переход Дриусси в "Кальяри"

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Агент Дриусси отреагировал на возможный переход переход Дриусси в "Кальяри"

Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси/Авто неизвестен

Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, поделился мнением о возможном переходе футболиста в "Кальяри".

"Это неправда. Со мной никто не связывался из "Кальяри". На данный момент Себастьян остается игроком "Зенита", — приводит слова Бермана Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний Дриусси провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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