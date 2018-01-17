Агент Дриусси отрицает переговоры с "Интером"

Марсело Симоньян, агент аргентинского форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, отрицает переговоры с миланским "Интером".

Ранее появилась информация, что 21-летний нападающий может присоединиться к "нерадзурри" в обмен на Эдера.

"Я не встречался с представителями "Интера" по поводу перехода Дриусси. Это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за "Зенит" - сказал агент.

В этом сезоне Дриусси сыграл за "Зенит" 26 матчей и забил 3 гола и сделал 4 ассиста. | http://soccernews.ru