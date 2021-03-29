Агент Дриусси прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из "Зенита" летом

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Агент Дриусси прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из "Зенита" летом

Фото: инстаграм Дриусси

Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о том, что в летнее трансферное окно его клиенто может вернуться в "Ривер Плейт".

"Это неправда, что Дриусси вернется летом в "Ривер Плейт". Пока он остается в "Зените". На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов", — приводит слова Бермана Sport24.

"Зенит" купил Дриусси у "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел за российский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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