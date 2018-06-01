Агент Дриусси прокомментировал интерес со стороны "Ромы"

Густаво Педросо, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал слухи об интересе "Ромы" к его клиенту.

"Со стороны других клубов не было ни официальных контактов, ни формального интереса. Приоритетом Дриусси является "Зенит" и предстоящая предсезонная подготовка" - цитирует агента Calciomercato.

Напомним, что 22-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 40 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru