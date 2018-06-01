Агент Дриусси прокомментировал интерес со стороны "Ромы"

Теги зенит санкт-петербургромасебастьян дриусси

Агент Дриусси прокомментировал интерес со стороны "Ромы"

Густаво Педросо, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал слухи об интересе "Ромы" к его клиенту.

"Со стороны других клубов не было ни официальных контактов, ни формального интереса. Приоритетом Дриусси является "Зенит" и предстоящая предсезонная подготовка" - цитирует агента Calciomercato.

Напомним, что 22-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 40 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов