Агент Дриусси прояснил будущее игрока

Марсело Симонян, агент вингера "Зенита" Себастьяна Дриусси, прояснил будущее своего клиента.

Ранее сообщалось, что на аргентинца нацелилась "Сампдория". При этом некоторые источники утверждали, что футболист подал запрос на трансфер.

"Мне об этом ничего не известно. Не стоит верить всем слухам в прессе. На данный момент Дриусси игрок "Зенита", ничего не поменялось. Более того, его жена беременна. Он хочет остаться в питерском клубе" - сказал агент.

Напомним, что "Зенит" купил Дриусси прошлым летом за 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru