Агент Дриусси прояснил будущее игрока

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссисампдория

Агент Дриусси прояснил будущее игрока

Марсело Симонян, агент вингера "Зенита" Себастьяна Дриусси, прояснил будущее своего клиента.

Ранее сообщалось, что на аргентинца нацелилась "Сампдория". При этом некоторые источники утверждали, что футболист подал запрос на трансфер.

"Мне об этом ничего не известно. Не стоит верить всем слухам в прессе. На данный момент Дриусси игрок "Зенита", ничего не поменялось. Более того, его жена беременна. Он хочет остаться в питерском клубе" - сказал агент.

Напомним, что "Зенит" купил Дриусси прошлым летом за 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов