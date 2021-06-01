Агент Дриусси рассказал о будущем игрока в "Зените"

Фото инстаграм Себастьяна Дриусси

Эрнан Берман, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, сообщил, что его клиент не будет менять команду летом.

"Себастьян не тренируется с "Интер Майами", он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске, это не связано с уходом из "Зенита". Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге", - сказал агент.

Контракт аргентинца с "сине-бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 25-летний Дриусси забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 22 матчах.

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