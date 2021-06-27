Агент Дриусси высказался о возможном переходе форварда в клуб MLS
Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси/Автор неизвестен
Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о том, что форвард может перейти в "Остин" из MLS.
"Это неправда. На данный момент он остается в "Зените", — приводит слова Берман "Спорт-Экспреcc".
В минувшем сезоне 25-летний Дриусси провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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