Агент Дриусси высказался о возможном продлении контракта форварда с "Зенитом"
Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, заявил, что петербургский клуб пока не предлагал его клиенту новый контракт.
"Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с "Зенитом". Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет", - приводит слова Бермана Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Дриусси провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.
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