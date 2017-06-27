Агент Дриусси: "Ждем, когда "Зенит" пришлет нам контракт"

Агент нападающего "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси Густаво Педросо подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в "Зенит".

"Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда "Зенит" пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду", - приводят слова Педросо российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 21-летнего форварда 18 миллионов евро.

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