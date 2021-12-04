Агент Дугласа Сантоса отреагировал на слухи об интересе "Фламенго"

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Агент Дугласа Сантоса отреагировал на слухи об интересе "Фламенго"

Фото сайт РПЛ

Роберто Дантас, агент левого защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, заверил, что его клиент связывает своё ближайшее будущее только с питерским клубом.

Ранее стало известно о желании "Фламенго" заполучить 27-летнего футболиста.

"Дуглас очень счастлив в "Зените". Он только недавно продлил контракт, и мы не думаем о возвращении в Бразилию. Может ли он уйти этой зимой? Нет, мы не рассматриваем такой вариант", – сказал агент.

Рыночная стоимость Сантоса оценивается в 16 миллионов евро. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за "Зенит" 20 матчей и сделал 2 ассиста.

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