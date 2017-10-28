Агент Джаккерини: "Даже Дибала почти не играл бы в "Наполи"

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Агент Джаккерини: "Даже Дибала почти не играл бы в "Наполи"Агент полузащитника "Наполи" Эмануэле Джаккерини признал, что в неаполитанском клубе существует высочайшая конкуренция.

"Он заслуживает большего количества игрового времени. Проблема в том, что у "Наполи" есть три топ-игрока в атакующей группе. На каждой позиции есть варианты, создающие действительно сильную скамейку. Даже Пауло Дибала почти не играл бы в этой команде", - сказал Фурио Валькальеги.

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