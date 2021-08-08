Агент Джикии прокомментировал слухи, что игрок не может договориться со Спартаком" по зарплате

Фото: инстаграм Георгия Джикии

Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал слухи о проблемах в переговорах по новому контракту.

"Наговаривают, что Джикия просит 3 миллиона евро в год, а "Спартак" дает только 2. Врут. Злые языки", - заявил агент.

Джикия играет в "Спартаке" с 2017 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Джикия провел 30 игр, но результативными действиями не отличился.

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