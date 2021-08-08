Агент Джикии прокомментировал слухи, что игрок не может договориться со Спартаком" по зарплате

Теги спартак москвагеоргий джикия

Агент Джикии прокомментировал слухи, что игрок не может договориться со Спартаком" по зарплате Фото: инстаграм Георгия Джикии

Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал слухи о проблемах в переговорах по новому контракту.

"Наговаривают, что Джикия просит 3 миллиона евро в год, а "Спартак" дает только 2. Врут. Злые языки", - заявил агент.

Джикия играет в "Спартаке" с 2017 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Джикия провел 30 игр, но результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Спартак" договорился с Джикией о сумме нового контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов