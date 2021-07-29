Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Вадим Шпинeв, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, сообщил, что его клиент близок к продлению контракта с московским клубом.
"Всe в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время новый договор между Джикией и "Спартаком" будет подписан. Идeт конструктивное общение между мной и руководством клуба. По срокам контракта мы договорились. Сейчас мы как раз обсуждаем фиксированную зарплату и бонусную составляющую. Правда ли, что Джикии предложили меньшую фиксированную зарплату, чем было? Нет, это неправда", – приводит слова Шпинева "Чемпионат".
В прошлом сезоне 27-летний Джикия провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.
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