Агент Джикия высказался о возможности перехода игрока в "Локомотив"

Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, оценил вероятность перехода футболиста в "Локомотив".

"У Георгия еще два года контракт, и он не собирается уходить. Джикия любит "Спартак", и не зря его выбрали там капитаном. Обе команды — и "Локомотив", и "Спартак" — знают об этом", — приводит слова Шпинева Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Джикия провел за "Спартак" 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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