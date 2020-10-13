Агент Джорджевича: "По предложению "Урала" мы пока подождем, все решится в ближайшие дни"

Агент нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича высказался об интересе к его клиенту со стороны "Урала".

"Урал" проявляет интерес, но мы сегодня не можем дать ответ. Мы немного подождем и посмотрим на возможные варианты продолжения карьеры. Думаю, все решится в ближайшие дни", - цитирует агента "СЭ".

В этом сезоне футболист не выходил на поле в составе "Локомотива".

26-летний Джорджевич выступает за "Локомотив" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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