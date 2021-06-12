Агент Джорджевича рассказал, где игрок может продолжить карьеру

Фото: инстаграм "Локомотива"

Игорь Глушевич, агент экс-игрока "Локомотива" Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента.

"Мы знаем об интересе клубов Ла Лиги. Мы не исключаем вариант, что Лука отправится в Испанию", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что 8 июня "Локомотив" расторг контракт с 26-летним игроком.

Минувший сезон Джорджевич провел в аренде в тульском "Арсенале".

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