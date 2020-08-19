Агент Джорджевича рассказал о сроках восстановления форварда "Локомотива"

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Агент Джорджевича рассказал о сроках восстановления форварда "Локомотива"

Игорь Глушевич, агент черногорского нападающего московского "Локомотива" Луки Джорджевича, сообщил, что его подопечный вернется в строй через месяц.

"Лука тренируется с командой. Через 4 недели он будет полностью готов и сможет принимать участие в матчах. Марко Николич сказал, что рассчитывает на него", — приводит слова Глушевича Sport24.

"Локомотив" купил 26-летнего форварда летом 2019 года у "Зенита" за 2,5 миллиона евро. В составе "железнодорожников" он провел пять матчей и отдал одну результативную передачу.

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