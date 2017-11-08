Агент: "Джовинко уже не знает, как ему попасть в сборную Италии"



Агент полузащитника "Торонто" Себастьяна Джовинко Андреа Д′Амико заявил, что его клиент надеется вернуться в сборную Италии.

"Любой футболист хочет играть за сборную Италии, так как это является честью для любого футболиста. Себастьян сказал мне, что он уже не знает, как ему попасть в сборную. Спросите лучше у главного тренера, это зависит от него", - приводит слова агента Football Italia.

В этом сезоне 30-летний Джовинко провел за "Торонто" 27 матчей и забил 17 голов.

В последний раз форвард играл за сборную Италии 13 октября 2015 года в матче отборочного турнира Евро-2016 с Норвегией (2:1).

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