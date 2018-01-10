Агент: "Дзюба мастеровитее Эдера"

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Агент: "Дзюба мастеровитее Эдера"Известный футбольный агент Паулу Барбоза сравнил форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбу с его коллегой по амплуа из московского "Локомотива" Антониу Эдером.

"Конечно, Дзюбу легче встроить в игру "железнодорожников". Он - русский, знает все особенности. Но сейчас я не вижу предмета для разговора. Думаю он, когда находится в форме, будет мастеровитее Эдера. При этом и ему нужна адаптация", - цитирует агента СЭ.

Напомним, Селюк считает, что "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера. | soccernews.ru

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