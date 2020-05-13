Агент: "Дзюба - очень хороший вариант для "Милана"

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Агент: "Дзюба - очень хороший вариант для "Милана"

Агент Марат Хинчагов высказался по поводу новости о том, что "Милан" интересуется форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

Ранее в СМИ писали, что Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в "Милане".

"По нашей информации, "Милан" действительно ищет, кем заменить Ибрагимовича. Дзюба очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках - это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя еще не говорит о том, что есть полная определенность по кандидату.

Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке", - цитирует Хинчагова "Яндекс.Дзен".

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