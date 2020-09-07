Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"

Луи Эванс, агент португальского нападающего московского "Локомотива" Эдера, сообщил, что к его клиенту проявляют несколько иностранных клубов.

"Я на неделе общался с Эдером. Ему все нравится, он счастлив в "Локомотиве". Однако у нас есть предложения от ряда иностранных клубов", – приводит слова Эванса "Спорт-Экспресс".

32-летний Эдер выступает за "Локомотив" с 2017 года. За московский клуб он провел 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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