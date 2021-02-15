Агент Эдера отреагировал на информацию о возможном уходе форварда из "Локомотива"
Луи Эванс, агент португальского нападающего московского "Локомотива" Антониу Эдера, прокомментировал информацию, что его клиент покинет российский клуб в летнее трансферное окно.
"Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона", — приводит слова Эванса "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 33-летний Эдер провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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