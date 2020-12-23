Агент экс-тренера сборной Испании прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

Агент экс-тренера сборной Испании Роберта Морено не исключает того, что его клиент может возглавить "Спартак".

"Мы контактируем со многими клубами и сборными. Мы выслушаем любого, если Роберту это будет интересно. Что касается России, то мы с ними связываемся и связывались раньше", - заявил агент.

Напомним, что под руководством Морено сборная Испании пробилась в финальную стадию Евро-2020. С 2019 по 2020 год он возглавлял "Монако".

Ранее стало известно, что нынешний тренер "Спартака" отказался продлевать контракт с клубом.

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