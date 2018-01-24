Агент Эльюнусси: "Мы не ведем переговоров с российскими клубами"

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Агент Эльюнусси: "Мы не ведем переговоров с российскими клубами"

Представитель полузащитника "Базеля" Мохамеда Эльюнусси Ферхат Чифчи опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Зенит".

"Впервые слышу об интересе "Зенита" к Эльюнусси, ничего об этом не знаю. Переговоров с российскими клубами мы не ведем", - приводят слова Чифчи российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить 23-летнего норвежского хавбека 12 миллионов евро.

Не пропустите: Эльюнусси может перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru

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