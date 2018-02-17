Агент Эмре Джана рассказал, где его клиент продолжит карьеру

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Агент Эмре Джана рассказал, где его клиент продолжит карьеру

Агент хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана поделился информацией о будущем своего клиента.

"Ювентус" пытались подписать Джана зимой, но футболист присоединится к итальянской команде только летом. Я думаю, что это очень мудрое решение, так как "Ювентус" - самый сильный итальянский клуб на данный момент.

Эмре станет отличным дополнением для "Ювентуса". Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро, поэтому решение присоединиться бесплатно заслуживает доверия" - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что летом этого года у Джана истекает контракт с "Ливерпулем".

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