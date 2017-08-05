Агент Эмре Мора подтвердил скорый трансфер своего клиента в "Интер"

Теги боруссия дортмундинтер миланэмре мор

Агент Эмре Мора подтвердил скорый трансфер своего клиента в "Интер"

Муззи Озкан, агент полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, подтвердил скорый трансфер своего клиента в миланский "Интер".

"Мы достигли договорённости с "Интером". Что касается слухов о "Наполи", то этот клуб даже не проявлял никакого интереса" - цитирует агента Football Italia.

20-летний Мор выступает за "Боруссию" с 2016 года, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что "Интер" арендует 20-летнего турка с правом или обязательством последующего выкупа за 10 миллионов евро.

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