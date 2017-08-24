Агент Энгельса подтвердил интерес со стороны российских клубов

Эверт Масалк, агент защитника "Брюгге" Бьорна Энгельса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны российских клубов.

"Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы всё узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы, после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее" - сказал агент.

Ранее СМИ утверждали, что на 22-летнего Энгельса претендуют "Спартак" и "Зенит".

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