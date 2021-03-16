Агент Еременко рассказал о будущем футболиста

Марко Трабукки, агент финского полузащитника Романа Еременко, рассказал, что его клиентом интересуются несколько клубов.

"Роман сейчас лечит свои болячки до мая. Потом будем смотреть. Есть пара предложений из Европы. Думаю, что после окончания РПЛ, то кто-то заинтересуется и сделает предложение", — сказал Трабукки в эфире Clubhouse "Сколько стоит футболист?"

33-летний Еременко в настоящее время является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее он играл за "Яро", "Удинезе", "Сиену", киевское "Динамо", "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". За сборную Финляндии сыграл 73 матча и забил пять мячей.

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