Агент Еремин отреагировал на информацию о своей работе в "Спартаке"

Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака".

"Предложений из "Спартака" мне пока не поступало", – приводит слова Еремина "Чемпионат".

52-летний Еремин является президентом Ассоциации футбольных агентов. Во время футбольной карьеры выступал за "Спартак" Анапа, "Зенит", "Локомотив" и другие команды.

Ранее новым генеральным директором московского клуба стал Шамиль Газизов.

"Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

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