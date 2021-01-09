Агент Эриксена подаст в суд на "Интер"

Мартин Шутс, агент полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена, намерен судиться с миланским клубом.

Как сообщает Corriere della Sera, представитель футболиста рассчитывает взыскать с "нерадзурри" 7 миллионов евро.

По мнению агента, "Интер" до сих пор не выплатил ему полную сумму комиссионных за трансфер годичной давности из "Тоттенхэма".

Эриксен присоединился к "сине-чёрным" в январе 2020 года за 27 миллионов евро и с тех пор забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

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