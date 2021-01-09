Агент Эриксена подаст в суд на "Интер"

Теги интер миланкристиан эриксен

Агент Эриксена подаст в суд на "Интер"

Мартин Шутс, агент полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена, намерен судиться с миланским клубом.

Как сообщает Corriere della Sera, представитель футболиста рассчитывает взыскать с "нерадзурри" 7 миллионов евро.

По мнению агента, "Интер" до сих пор не выплатил ему полную сумму комиссионных за трансфер годичной давности из "Тоттенхэма".

Эриксен присоединился к "сине-чёрным" в январе 2020 года за 27 миллионов евро и с тех пор забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может усилиться вингером "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о поиске позиции для игрока

Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о поиске позиции для игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов