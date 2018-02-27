Агент Эриксена прокомментировал интерес со стороны грандов европейского футбола

Мартин Шутс, агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

"Я не очень часто комментирую слухи, но когда упоминаются такие клубы, как "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" - это всегда комплимент. С тех пор, как Кристиану исполнилось 14 лет, топ-команды начали интересоваться им. Первыми были "Челси", "Милан" и "Барселона". И после не было ни одного трансферного окна без какого-либо предложения или интереса. Это далеко не все клубы, которые известны прессе. Эриксен - не тот парень, который слишком много разговаривает. Он говорит своими ногами" - цитирует агента Goal.com.

В этом сезоне 26-летний Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 34 матча, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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