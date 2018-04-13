Агент Эриксена прокомментировал ситуацию с переписанным на Кейна голом

Мартин Шутс, агент хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, поделился мнением о том, что гол его клиента в ворота "Сток Сити" был переписан на Харри Кейна.

"Это удивительная ситуация, хотя не стоит ее преувеличивать. Тем не менее, за 35 лет в футболе я не видел ничего подобного. К счастью, Кристиан - умный парень и не будет делать из этого проблему. В прошлом сезоне два объединения фанатов признали его футболистом года, и это случилось уже во второй раз за его карьеру в "Тоттенхэме". Эти награды очень важны для Эриксена.

Уверен, фанаты голосуют за него не только за высочайшее мастерство, но и за трудолюбие, скромность и концентрацию на делах команды" - приводит слова агента London Evening Standard.

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