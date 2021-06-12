Агент Эриксена сообщил о состоянии игрока

Фото: инстаграм Эриксена

Агент хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена поделился информацией о самочувствии игрока.

Как передает слова агента журналист Фабрицио Романо, игрок самостоятельно дышит и может говорить.

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. После оказания неотложной помощи футболист был отправлен в больницу.

Матч между Данией и Финляндией возобновился в 21:30 (мск).

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