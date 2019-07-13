Агент: "Если Месси хочет играть с Лаутаро Мартинесом, добро пожаловать в "Интер"

Бето Яке, агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, заверил, что его клиент останется в миланском клубе, несмотря на интерес "Барселоны".

"Лаутаро думает только об "Интере". Тренер на него рассчитывает. Мартинес счастлив здесь и мечтает о больших свершениях. Знаю, что "Барселона" интересуется Лаутаро, но он останется в Милане. А если Месси хочет играть с Мартинесом, добро пожаловать в "Интер". Это шутка, конечно, но было бы здорово", - цитирует агента Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Барселона" нацелилась на Мартинеса, поскольку капитану команды Лионелю Месси понравилось взаимодействовать с ним в составе сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.

Однако купить 21-летнего форварда будет непросто - отступные в его контракте составляют 112 миллионов евро.

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