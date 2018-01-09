Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят"

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригони

Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят"

Агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Эвертон".

"Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. "Зенит" и "Эвертон" не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка", - приводят слова Ригони российские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Ригони провел за "Зенит" 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. 

Не пропустите: Агент Караваева: "Интерес "Спартака?" Вячеслав полетит на сбор со "Спартой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов