Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят"

Агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Эвертон".

"Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. "Зенит" и "Эвертон" не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка", - приводят слова Ригони российские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Ригони провел за "Зенит" 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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