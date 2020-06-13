Агент Эспето прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к игроку

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Агент Эспето прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к игроку

Леонардо Корнацини, агент полузащитника СПАЛа Эспето, высказался о слухах, согласно которым московский ЦСКА ведёт переговоры о трансфере его клиента.

"Здесь мало интересного, ничего официального. Пока слишком рано говорить, но этот трансфер может случиться", - сказал агент.

В текущем сезоне Эспето сыграл за СПАЛ 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

За бразильского хавбека армейцам придётся заплатить около 2,5 миллионов евро.

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