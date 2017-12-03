Агент: "Есть три-четыре клуба, заинтересованные в подписании Турана"
Агент вингера каталонской "Барселоны" Арды Турана прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
"Есть три или четыре клуба, которые хотят Арду, но в течение 15 дней ситуация прояснится. Я скоро встречусь с "Галатасараем". Мы встретимся с клубами, которые хотят видеть Арду в своих рядах. Это команды из Англии, Испании и Италии. Мы все решим через 15 дней. У нас есть два четких варианта для Арды: первый - это аренда, а второй - полноценный трансфер", - цитирует агента sport.es.
Напомним, "Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|13
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Малага
|14
|8
|20
|Алавес
|13
|6