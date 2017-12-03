Агент: "Есть три-четыре клуба, заинтересованные в подписании Турана"

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Агент: "Есть три-четыре клуба, заинтересованные в подписании Турана"Агент вингера каталонской "Барселоны" Арды Турана прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

"Есть три или четыре клуба, которые хотят Арду, но в течение 15 дней ситуация прояснится. Я скоро встречусь с "Галатасараем". Мы встретимся с клубами, которые хотят видеть Арду в своих рядах. Это команды из Англии, Испании и Италии. Мы все решим через 15 дней. У нас есть два четких варианта для Арды: первый - это аренда, а второй - полноценный трансфер", - цитирует агента sport.es.

Напомним, "Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике. | soccernews.ru

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